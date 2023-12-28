شبانة: لا أعرف سر بقاء باتشيكو حتى الآن في بيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فريق سيراميكا كليوباترا هو الأقرب للفوز على بيراميدز وحصد المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الفريق السماوي لاعبيه يعانون من مشكلة فنية وعدم اظهار امكانياتهم الفنية يرجع إلى المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو الذي فشل في إدارة الفريق بشكل جيد.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "ممدوح عيد فاز بجائزة أفضل مدير تنفيذي، رغم أن هذا المنصب لا يتواجد فقط سوى في نادي بيراميدز، ولا أعرف سر قيامه بترك باتشيكو حتى الان في منصب المدير الفني".

وأضاف: "كنت أتوقع أن بيراميدز سيكون (غول) في الكرة المصرية، ولكن خسر كل البطولات التي شارك فيها، وحتى الآن لا أحد يعلم سر وجود باتشيكو حتى الآن، والفريق يمتلك لاعبين كثيرين على مستوى عالٍ وسبق لهم التتويج بالقاب مع الأهلي والزمالك، والمدرب لم يقدم أي إضافة فنية في الفترة الأخيرة ويدير الفريق بشكل خاطئ".

وواصل: "تصريحات باتشيكو لا تعني أحد، وأصبح غير مرغوب فيه إعلاميا أو داخل نادي بيراميدز، وأريد أن أقول لمدرب براميدز أنت (فشلت) مع النادي".