تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة السلة

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة، الأربعاء، تطورات إصابة عمر زهران لاعب المنتخب المصري والأهلي، خلال مشاركته في البطولة العربية.

وقال الاتحاد، في بيان مقتضب له: "يعرض لاعبنا عمرو زهران الخميس، على استشاري جراحة عظام، للوقوف على حجم إصابته التي تعرض لها على مستوى الركبة، في مباراة الكويت بالبطولة العربية".

وتعد الإصابة، ضربة قوية للمنتخب المصري والأهلي في ظل تألق زهران خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد من الأعمدة الرئيسية للفراعنة والمارد الأحمر.

يذكر أن مصر تستضيف البطولة العربية لكرة السلة خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري وحتى 3 ينايرالمقبل.