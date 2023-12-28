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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربوه أمام زوجته.. سيدة المعصرة تعترف بالجريمة أمام جهات التحقيق

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس سيدة و  3 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاحتجازهم كهربائي سيارات بسبب خلافات مالية.

وإعترفوا بارتكاب الواقعة واحتجاز المجنى عليه بشقة سكنية ملك أحدهم، وأضافت المتهمة بأن المجنى عليه مدين لها بمبلغ مالى ولم يقم برده، وفى سبيل ذلك قامت بالاستعانة بباقى المتهمين وإستأجرت سيارة "ميكروباص" وقاموا بارتكاب الواقعة، وأيد المجنى عليه ما جاء بأقوال المتهمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وتبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم بقيام 3 أشخاص وسيدة وبحوزتهم عصا خشبية "شوما" بالتعدى على زوجها حال تواجدهما بمحل سكنه بدائرة القسم، وإصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة "ميكروباص" ولاذوا بالفرار لكونه مدين للمتهمة بمبلغ مالى.


وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المجنى عليه يعمل كهربائى سيارات ، وقرر بأنه تم إطلاق سراحه عقب علم المتهمين بقيام زوجته بالإبلاغ وأضاف المجنى عليه بقيامهم بإحتجازه بدائرة قسم شرطة المرج.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهمين مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج ، تم ضبطهم .

 

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