بقوة 998 حصانا.. أقوى سيارات أستون مارتن على وشك الوصول

أظهرت أستون مارتن أول مفهوم فالهالا الذي يحمل الاسم الرمزي AM-RB 003 في عام 2019، ومنذ ذلك الحين، بدأت شركة صناعة السيارات في نشر تلميحات تدريجية حول السيارة الهجينة الخارقة، واليوم نلقي أول نظرة رسمية على اختبار فالهالا على حلبة سيلفرستون.

تحتوي أول سيارة خارقة هجينة من أستون على محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر مع تصميم كرنك مسطح وثلاثة محركات كهربائية، اثنان على المحور الأمامي وواحد مدمج في ناقل الحركة. وهذا يمنحها قوة إجمالية تبلغ 998 حصانًا (1012 حصانًا).

أستون مارتن

تسمح المحركات الكهربائية الأمامية بتوجيه عزم الدوران وستعمل أيضًا بمثابة ترس عكسي نظرًا لعدم وجود ترس عكسي فعلي باسم توفير الوزن. سيأتي نظام الدفع الرباعي بشكل قياسي، وستتمتع فالهالا بالكثير من الديناميكيات الهوائية النشطة، والتي يمكنك رؤية بعض منها في هذه الصور، مثل الجناح الخلفي الضخم القابل للتعديل.

ستكون فالهالا جيدة أيضًا لقوة سفلية تبلغ 1,322 رطلاً بسرعة 149 ميلاً في الساعة، مع أجنحة نشطة في الأمام والخلف، تمامًا كما هو الحال في سيارة السباق AMR23، وفتحات صغيرة بالقرب من العجلات الخلفية. تقول أستون إنها أكملت مئات الساعات من الاختبارات الديناميكية الهوائية في نفق الرياح جنبًا إلى جنب مع المهندسين في فريق الفورمولا 1.

تعد فالهالا الخطوة الأولى نحو مستقبل كهربائي بالكامل لشركة أستون، حيث من المقرر أن يتم طرح السيارة الكهربائية الأولى للبيع في وقت ما في عام 2025. وستستخدم سيارات أستون الكهربائية بنية مخصصة للمركبات الكهربائية تم تطويرها بالكامل داخل الشركة.

أستون مارتن

أما بالنسبة لـ فالهالا ، فمن المقرر أن يبدأ الإنتاج في وقت ما من العام المقبل، وسيتم إنتاج 999 نسخة فقط، لكن لا توجد معلومات عن السعر بعد، والخبر السار هو أن تكلفتها أقل بكثير من تكلفة فالكيري البالغة 3.5 مليون دولار.