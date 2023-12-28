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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

مول هولندي يدعو
مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة

في الكريسماس، ذهب مجموعة من المواطنين بهولندا إلى مول للتسوق والتنزه، وفور دخولهم إليه فوجئوا برد فعل المسئولين الذين يدعونهم لعدم المشاركة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين من خلال شراء الهدايا.

ظهر ذلك في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي فاجئ به مول هولندي العالم بدعوته لزائريه بوقف الاحتفال بالكريسماس وعدم الشراء من أجل فلسطين.

التوقف عن التسوق 

أوضح مقطع الفيديو على موقع تويتر العملاء وهم يدخلون إلى المول وأثناء تجولهم به وشرائهم المنتجات يتفاجؤون بأصوات متعالية تقول "أعزائنا المتسوقون. أهلا بكم في مول بينكورف.. ندعوكم إلى التوقف عن التسوق هذا الكريسماس بينما تتساقط القنابل".

ثم انهالت العديد من المنشورات على المتسوقين من أعلى المول والتي تدعوهم إلى نفس الموقف. ثم تابعت الرسالة الصوتية قائلة: "لقد قُتل أكثر من 20 ألف شخص في غزة هذا الشتاء بدعم ضرائبكم،، فعندما تشتري بعض المنتجات (لماركات تجارية معينة) فأنت تجعل إسرائيل تستمر في جرائم حربها ضد الفلسطينيين". 

إلغاء الكريسماس

ثم أشار مسئولي المول في رسالتهم الصوتية لعملائهم إلى عدم شراء الهدايا من ماركات تجارية معينة قائلين لهم "بينما كنت تبحث عن شراء هدية،، فقد قتلت إسرائيل 6 أطفال كل ساعة.. ففي أخر شهرين ونصف تم قتل 8 آلاف طفل".

ثم دعا المول الهولندي زواره إلى دعم غزة وعدم المشاركة في الإبادة الجماعية لهم حيث قال "أظهر تعاطفك مع المظلومين في فلسطين وثقف نفسك حول الإبادة الجماعية وحدث أصدقائك عن الاحتلال.. لقد تم إلغاء الكريسماس .. الق حقيبة التسوق وقاطع المنتجات الداعمة لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين".

الكريسماس هولندا مول هولندي الإبادة الجماعية مول بينكورف غزة فلسطين

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