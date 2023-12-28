سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق في بني سويف

شهدت عدة مناطق في محافظة بني سويف، صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة، والتي لم تؤثر على حركة المرور، أو ظهور لتجمعات المياه بالشوارع حتى الآن، فيما شهدت المدارس بجميع مراكز المحافظة، انتظاما في الدراسة حيث يؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

وكانت محافظة بني سويف أتمت استعدادها لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، وتنفيذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول.

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، وفروعها في المراكز، درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وكذا التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت من تساقط امطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد إلى محافظة شمال الصعيد والتي تكون خفيفة اليوم الخميس.