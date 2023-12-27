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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بني سويف: تسليم أكثر من 14 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

تابع محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ببني سويف  إجراءات وخطة المديرية لتسليم أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، والتي قد تسلمتها المديرية وعددها 14 ألفا و 785 جهازاً لتوزيعها على الإدارات التعليمية استعدادًا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام ضمن منظومة التعليم الجديدة.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل الوزارة مع اللجنة المسؤولة عن تسليم التابلت "، لمتابعة منظومة العمل الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت على جميع طلاب الصف الأول الثانوي العام بمدارس المحافظة للعام الدراسي 2024/2023، حيث استقبلت مخازن المديرية الأجهزة ، في ظل تنسيق تام مع الأجهزة الأمنية المعنية.

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وقد أكد وكيل الوزارة على أن منظومة التأبلت تعد  نقلة نوعية في مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030 ، مطالباً الطلابباستثمار اهتمام الدولة بالتعليم والاستفادة من هذه التقنية والحفاظ عليها واستغلالها في الأغراض المخصصة لها، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة أمام الطلاب للإبداع والابتكار والتفوق وأن الدولة على ثقة كبيرة في أبنائها وشبابها.

و أشار وكيل الوزارة  إلى تواصله مع  الأستاذ عمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، للاطمئنان على استلام الأجهزة ، تمهيداً لتسليمها على على المدارس ، وفق أعداد الطلبة المسجلة بها ، لتوزيعها على الطلاب بعد سداد رسوم تأمين وقيمته 100جنيه من خلال مكاتب البريد إلى جانب الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت ( صورة شهادة ميلاد الطالب واصل إيصال تأمين التابلت+ صورتين منه وإقرار تسليم التابلت وصورة الرقم القومي لولي الأمر).

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