بني سويف.. تذليل أي معوقات لتنفيذ محور الفشن الحر على النيل

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد سير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع إنشاء محور الفشن الحر على النيل وذلك في حضور كل من محمد بكري رئيس مدينة الفشن ومدحت صلاح رئيس مدينة ببا، والمهندس عوض الله عويس مدير عام الري والمهندس عصام عبد اللطيف _مديرية المساحة والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة،المهندس محمد عشري _ هيئة الطرق والكباري، ومسئولي الري والتنفيذيين بالجهات المعنية.



وخلال الزيارة تم متابعة مستجدات الموقف التنفيذي على أرض الواقع، للوقوف على معدلات الإنجاز بالأعمال الإنشائية من الجهة الغربية للنيل (طريق القاهرة/ أسيوط الزراعي)، وأعلى ترعة الإبراهيمية والسكك الحديدية، وذلك في إطار توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة كافة، لتوفير أوجه الدعم اللازمة لتسريع وتيرة العمل بها ودخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

كما تضمنت الزيارة ، قيام السكرتير العام المساعد بعقد لقاء مع التنفيذيين المعنيين والقائمين على المشروع، تم خلاله عرض سريع وموجز عن مراحل التنفيذ التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية مقارنة بالبرنامج الزمني للتنفيذ، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها، حيث تم التأكيد على أهمية وسرعة تذليل أي معوقات قد تطرأ على الأعمال أولًا بأول، نظرًا لأهمية المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع محور الفشن الحر على النيل يبلغ طوله27 كم، وعرضه 22 متر تقريباً ،(2حارة مرورية بعرض"7.5متر في كل اتجاه)،ويشمل 23 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الصحراوي الغربي).