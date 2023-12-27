مكتب التصنيف الدولي يهنئ جامعة بني سويف بحصولها على المركز الثامن محليا

قدم مكتب التصنيف الدولي التهنئة إلى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف لحصول الجامعة على المرتبة 301 عالميا والخامس محلياً، وفق التصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء وأهداه شهاد التصنيف، وحصول الجامعة على المركز الثامن محليا و860 - 841 عالميا، في أول مشاركة في تصنيف QS البريطاني للاستدامة.



جاء ذلك خلال مجلس الجامعة اليوم الاربعاء، بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف ،ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة.



وأوضح رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن - في بيان - أن التصنيف الإندونيسي يعد أحد أهم التصنيفات العالمية المعنية بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، ويعتمد على العديد من المعايير الأساسية أهمها الموقع والبنية التحتية والمساحات الخضراء والتعليم و البحث العلمي والطاقة وإدارة المياه.



وأشار إلى أن التصنيف أكد أن الجامعة ساهمت في تقليل الآثار البيئية السلبية ،وقدم نظرة شامله لثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي، من خلال الالتزام بالجوانب البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية للاستدامة، حيث حققت جامعة بني سويف مراكز متقدمة في معايير المياه و الطاقة والمناخ والبنية التحتية والتلوث والتعليم و البحث العلمي في الاستدامة كما حققت المعيار الأعلى في المياه .



وأوضح أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على العديد من المعايير منها السمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، والبحث الأكاديمي، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلات دولية، والاستشهادات النوعية في التخصصات المختلفة.



أشارت الدكتورة سماء الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إلى أن التصنيف جسد دور الجامعة في العديد من محاور التنمية وفق استراتيجية تحول الجامعة إلى جامعات الجيل الرابع التي تركز على النظام البيئي وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة و الحد من التغيرات المناخية الأمر الذي يتماشى مع رؤية مصر 2030.