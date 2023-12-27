عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مدينة صناعية زراعية 147 فدانًا للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم اجتماعا موسعا لاستعراض مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية للمحافظة وإعداد الملامح التنموية لمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في حضور دكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ووفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني والذي ضم كل من د.مها محمد فهيم  رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني للبحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي، د.راندا جلال خبير الدراسات الإقليمية والعمرانية –رئيس فريق العمل- ،دمحمد سيد صابر خبير الدراسات الاقتصادية، مهندس ماهر عبد السلام مدير عام التخطيط بأقاليم جنوب الجمهورية ومدير المشروع.


في بداية الاجتماع وجه المحافظ الشكر لفريق العمل من ممثلي الهيئة العامة للتخطيط على ما بذلوه من جهد وتعاون مشترك بين المحافظة والهيئة لإعداد مشروع التحديث والذي يتوافق ويتكامل مع محاور وأهداف ومشروعات الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة والتي تم إطلاقها منذ ديسمبر 2020، متطلعًا لمزيد من التعاون المثمر البناء لإحداث مخططًا استراتيجيًا للتنمية داخل مراكز ومدن المحافظة.

مكتب التصنيف الدولي يهنئ جامعة بني سويف بحصولها على المركز الثامن محليا

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والشوارع بمدينة بني سويف.. غدا

استمع المحافظ إلى عرض موجز عن مشروع التحديث والذي تضمن الموقع والأهمية النسبية للمحافظة، وأهم المتغيرات التي طرأت خلال الفترة من 2015-2021، وملامح التنمية البيئية والاقتصادية والسكانية والاجتماعية والعمرانية،بجانب عرض مقومات وتحديات التنمية على مستوى المحافظة والأهداف الإستراتيجية والرؤى التنموية المستقبلية للمحافظة ومراكزها، فضلًا عن المشروعات المقترحة والتكلفة الاستثمارية والعائد التنموي لتحقيق استراتيجية تنموية مستدامة ذات اقتصاد تنافسي ومتزايد ومتنوع يعتمد على الابتكار وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعي.

ونوه المحافظ عن  أهم المشروعات الجارية، والتي يتم تنفيذها تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، منها مشاريع المراسي السياحية، والميناء الجاف بمنطقة كوم أبوراضي ، ومشروع مدينة صناعية زراعية على مساحة 147 فداناً في مجال النباتات الطبية والعطرية، والنهوض بمحمية كهف سنور، ومنطقة الحيبة، ومشروع تطوير كورنيش النيل، وتطوير واحة هرم ميدوم وأثر ذلك في جذب الوفود السياحية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تمتلك أيضًا العديد من المقومات والميزات النسبية في قطاع الاتصالات منها المشروع الطموح في مجال تكنولوجيا الاتصالات بالتعاون مع سيسكو العالمية، وأن بني سويف بها قرية ذكية  على مساحة 50 فدانا، وجامعة تكنولوجية مميزة، ومشروع التحول الرقمي الجاري الذي يجري تنفيذه بخطى جيدة ضمن المشروع القومي بالقطاع ، مشيراً إلى موقع المحافظة المتميز وقربها من العاصمة الإدارية، خاصة وأن طريق بني سويف/ العاصمة الإدارية محور واعد للتنمية، لاسيما وأن المحافظة بها محور عدلي منصور والذي يربط بين جانبي النيل الشرقي والغربي، فضلًا عن محور الفشن والذي يتم تنفيذه حاليًا جنوبي بني سويف.

وجه المحافظ المختصين بالوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة بتقديم كافة البيانات والمعلومات لفريق العمل بالهيئة والتي تتضمن ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من مشروعات بكافة القطاعات ضمن الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، كي يستعين بها فريق العمل من الهيئة.

وأوضحت د. مها فهيم، أنه انطلاقاً من مرجعية الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية لمصر 2052، ورؤية مصر 2030، تم إعداد هذه الاستراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة، والتي شملت جميع القطاعات (عمرانية – اجتماعية – سكانية – اقتصادية – خدمات)، كما تم الانتهاء من تحديد الملامح الأساسية، وصياغة الرؤية المستقبلية، وإعداد استراتيجية التنمية، والمخطط الاستراتيجي للمحافظة، الذي ينتهي بعدد من المشروعات وتحديد أولوياتها على المدى الزمني المتوسط، وفقاً لمتطلبات المحافظة والرؤية المقترحة وتوزيعها على المدى الزمني حتى سنة الهدف 2030، مع الانتهاء بوضع خريطة استثمارية لجميع المشروعات، ووسائل التمكين المالي والموارد المالية اللازمة لتحقيق تلك المشروعات.

كما أشادت فهيم بالمشروعات العملاقة التي تشهدها المحافظة والتي جعلت من المحافظة قلعة للصناعة في أقليم شمال الصعيد ذات قاعدة اقتصادية مستدامة، تتكامل فيه الأنشطة الزراعية والصناعية كمحرك للتنمية وخاصة في مجال النباتات الطبية والعطرية.

شهد الاجتماع حضور كل من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء وزارات ومديري مديريات الإسكان والمرافق، الصحة، التعليم، الزراعة، التضامن الاجتماعي، ورؤساء هيئات الطرق والكباري ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة كهرباء مصر الوسطى، شركة الغاز الطبيعي، ومن المحافظة مديرو إدارات شئون البيئة، السياحة، الاستثمار، التخطيط والمتابعة، الوحدة الاقتصادية، مركز المعلومات، الشئون القانونية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف مدينة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التداعيات المحتملة لموجة الطقس السيئ

ترشيحاتنا

حسم صفقة الموسم.. ماذا فعل الأهلي مع فيوتشر خلال 27 لقاء؟

تحذير رسمي | تجار الدولار يواجهون السجن والغرامة بالقانون

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

القاهرة في قائمة أعلى مدن ذكية في الشرق الأوسط..وهذا هو الترتيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. دينا داش تثير الجدل على السوشيال ميديا | شاهد

طبيبة تكشف عن الأسماك المجمدة الفاسدة بالأسواق

بفقدان وزن ملحوظ.. مى كساب برفقة زوجها فى عيد ميلادها

ماذا يحدث عند شرب الخل مع الماء؟

فيديو

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ