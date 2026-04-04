أيمن يونس يفتح النار على أرني سلوت : مدرب فاشل

انتقد أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عقب الخروج من كأس إنجلترا بالهزيمة الكبيرة أمام مانشستر سيتي.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على إكس: "ازاي تهز ثقة لاعب في نفسه فيهتز مستواه عن سلوت الفاشل أتحدث وما فعله مع صلاح فأحيانا أداء اللاعب مرايا لعلاقة اللاعب بمدربه".

حسم فريق مانشستر سيتي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تحقيقه فوزًا عريضًا ومفاجئًا على ليفربول برباعية نظيفة، في القمة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي، في ليلة شهدت سيطرة مطلقة لكتيبة بيب جوارديولا.

وتعد مباراة اليوم، الظهور الأخير لمحمد صلاح بقميص ليفربول أمام مانشستر سيتي، بعدما أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، حيث شارك أساسيًا حتى استبداله في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.