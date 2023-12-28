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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

اليوم| نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب بملتقى الهناجر الثقافي

صدى البلد

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب"، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

ضيوف الملتقى الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، الكاتب الصحفي والروائي مصطفى عبد الله رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب الأسبق، الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول عضو لجنة الرواية والسرد بالمجلس الأعلى للثقافة، الفنان التشكيلي والروائي أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة، الروائي الدكتور شريف مليكة، الناقدة والكاتبة الصحفية سمية عبد المنعم، الكاتبة والإعلامية سوزان حرفي.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "أنغامنا الحلوة" بقيادة المايسترو شريف عباس .

الهناجر الثقافى الدكتورة ناهد عبد الحميد الدكتور حسين حمودة الهناجر للفنون المخرج خالد جلال قطاع شئون الانتاج الثقافي

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