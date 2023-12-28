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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة مواطنين بمتحور كورونا الجديد JN1.. التزم بهذه الإجراءات الوقائية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ثبوت إصابة مواطنين بمتحور كورونا الجديد JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، لأن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

في إطار كشف موقع "هيلثي" عن بعض الإجراءات الوقائية العامة التي يُنصح باتباعها في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا:

1. ارتداء الكمامة: يُنصح بارتداء الكمامة الواقية في الأماكن العامة والمناطق المكتظة بالسكان، وذلك للحد من انتقال الجسيمات العالقة في الهواء والوقاية من العدوى.

2. غسل اليدين: قم بغسل يديك بشكل متكرر باستخدام الماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة عالية من الكحول.

3. التباعد الاجتماعي: حاول الابتعاد عن التجمعات والحفاظ على مسافة آمنة (مثل مترين على الأقل) بينك وبين الآخرين. تجنب التحية بالمصافحة والقبلات والأعانق.

4. تجنب الأماكن المكتظة: حاول تجنب الأماكن المكتظة بالناس قدر الإمكان، خاصة إذا كانت غير ضرورية. قم بتقليل التواجد في المناطق التجارية والمطاعم والمقاهي التي تزداد فيها فرصة التقارب الاجتماعي.

5. التهوية الجيدة: حافظ على تهوية الأماكن المغلقة بفتح النوافذ أو استخدام أجهزة التكييف المناسبة التي تسمح بتدوير الهواء.

6. النظافة الشخصية: قم بممارسة النظافة الشخصية الجيدة، وتجنب لمس العينين والأنف والفم باليدين غير المنظفتين.

7. التقيد بالإرشادات الصحية: اتبع الإرشادات الصحية والتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية والوطنية فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية الأخرى.

8. تعزيز النظافة العامة: قم بتعزيز النظافة العامة في الأماكن العامة والمنازل والمكاتب من خلال تنظيف وتعقيم الأسطح المتعددة اللمس واستخدام المطهرات المناسبة.

من المهم أن تتابع آخر التطورات والإرشادات الصادرة من الجهات الصحية المعنية في مصر، مثل وزارة الصحة المصرية، للتأكد من أنك تتبع أحدث المعلومات والإرشادات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

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