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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح 864 وحدة صناعية على صغار المستثمرين بمجمع حوش عيسى بالبحيرة

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة حوش عيسى في محافظة البحيرة بإجمالي ٨٦٤ مصنعا صغيرا كامل المرافق والتجهيزات تستهدف صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والجلود والكيماوية، ومن المقرر بدء سحب كراسات الاشتراطات بدءًا من  يوم الإثنين القادم ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى نفاذ الوحدات.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز للترخيص" لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة، وخطة وزارة التجارة والصناعة للتوسع في مشروع المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كمحاور تنموية بمحافظات مصر.

صرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة مضيفة أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لوزارة التجارة والصناعة من خلال قيام الهيئة بإنشاء ١٧ مجمعا صناعيا، تم إنشاؤهم بأعلى المعايير الإنشائية ومكتملة الخدمات باستثمارات تخطت الـ ١٠ مليارات جنيه، بإجمالي ٥٠٤٦ وحدة بـ ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة، بهدف تعميق الصناعة المحلية وتشغيل الشباب وخلق جيل جديد من رواد الأعمال في ظل دعم ومساندة حكومية كبيرة، فضلًا عن اجتذاب مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة استثماريًا وتنميتها صناعيًا على رأس أولويات خطط الهيئة، مضيفة بأن إقامة المجمع الصناعي الجديد بمنطقة حوش عيسى يستهدف دعم قطاع الصناعات الصغيرة وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة، حيث يعد المجمع محور تنموي جديد للبحيرة وتوقعت اقبالًا كبيرًا من صغار المستثمرين ورواد الأعمال على التقدم على حجز الوحدات المطروحة بالمجمع الجديد في ضوء التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة.

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وكشفت ناهد يوسف عن أنه على غرار الطرح السابق تم تقديم مزيد من التيسيرات الكبيرة للمستثمرين، حيث شملت طرح كراسة الشروط بسعر مخفض وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض، كما تم طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار  حتى ١٠ سنوات قابلة للتجديد، ويتم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ9 أشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة من خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها، وكذلك الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج ومستلزماته، بالإضافة إلى خدمات تسويقية.. هذا وتبلغ مساحة الوحدة بالمجمع ٤٨ م² ، ويتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد أقصى في نفس القطاع. 

وفيما يتعلق بخطوات الحصول على الوحدات بالمجمع يقوم المستثمر بشراء كراسة الاشتراطات نظير مبلغ ٣٠٠ جنيه والتي تم إتاحتها بفرع الهيئة بالمحافظة ومقر الهيئة الرئيسي وأيضا في فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالبحيرة وديوان عام المحافظة، ثم يقوم بالتقدم بالسجل التجارى للكيان القائم (صاحب الكيان أو الشركة/ الممثل القانوني للكيان أو الشركة)، ويتم تقديم الطلبات مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات خلال فترة أقصاها ٢١ يوم من تاريخ شراء كراسات الاشتراطات.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة والمعلومات اللازمة على البوابة الالكترونية للهيئة www.ida.gov.eg .

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