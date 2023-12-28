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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: استقبال المستشفيات 20 ألف جريح فلسطيني يؤكد دعم مصر للقضية

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن استقبال المستشفيات المصرية أكثر من 20 ألف جريح فلسطيني لتلقي العلاج، تأكيد على دعم مصر بقيادة الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية ودورها الثابت والفاعل والقوي لدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوق الإنسان.

 تطبيق حقوق الإنسان والحفاظ على أرواح البشر

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية دائما تعمل على تطبيق حقوق الإنسان والحفاظ على أرواح البشر، وظهر ذلك من خلال استقبال الجرحى الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على رأس الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في غزة أو استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية لن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل كافة العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية.

يشار إلى أن كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن الجهود التي قامت بها وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لمساعدة المصابين والجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة، مشيرًا إلى أنه ـ حتى الآن ـ تم استضافة ما يزيد على 20 ألف حالة في المستشفيات المصرية.
واستعرض الوزير، عدد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هناك 25 مستشفى تستقبل المصابين من غزة، وهناك تنسيقات تُجرى على مدار اليوم في هذا الشأن، وقال: هذه الجهود محل تقدير من جميع الأجهزة المعنية الدولية المكلفة بمراقبة الأحداث في غزة

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