نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات حقوق الشعبة الإنجليزية بالعبور

قام الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية لامتحانات كلية الحقوق "الشعبة الإنجليزية" بمقر الجامعة بالعبور ، رافقه خلالها عدد من أعضاء هيئة التدريس .



وأجرى نائب رئيس الجامعة حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ، والتأكد من مستوى الأسئلة ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية .



وأكد الدكتور تامر سمير أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان علي انتظام سير العمل بجميع اللجان ، وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب .



من ناحية أخرى أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، ورفع حالة الطوارئ فى جميع الكليات وكافة القطاعات بها استعدادا لأعمال الإمتحانات.