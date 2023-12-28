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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات حقوق الشعبة الإنجليزية بالعبور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية لامتحانات كلية الحقوق "الشعبة الإنجليزية" بمقر الجامعة بالعبور ، رافقه خلالها عدد من أعضاء هيئة التدريس .


وأجرى نائب رئيس الجامعة حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات  ، والتأكد من مستوى الأسئلة ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية .


وأكد الدكتور تامر سمير أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان علي انتظام سير العمل بجميع اللجان ، وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب .


من ناحية أخرى أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، ورفع حالة الطوارئ فى جميع الكليات وكافة القطاعات بها استعدادا لأعمال الإمتحانات.

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