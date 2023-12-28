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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيلا لمبادرة "أنتِ منتجة".. "تكافؤ الفرص" بديرب نجم تنظم معرضا لمنتجات المرأة

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن لتمكين السيدات الريفيات اقتصادياً  ومساعدتهن لتسويق منتجاتهن اليدوية للوفاء بمتطلبات أسرهن والمساهمة في تدعيم الريف المصرى.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية التربية والتعليم، بتنظيم معرض لبيع منتجات المرأة الريفية ومنتجات ذوي الهمم لتشجيع الأسر المنتجة اليوم .

وفى سياق متصل أناب محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية لإفتتاح معرض بيع المشغولات اليدوية الذى نظمته وحدة تكافؤ الفرص اليوم بمركز ديرب نجم لعرض منتجات عدد (15) عارض من الأسر المنتجة والسيدات الريفيات ويشمل (شنط نسائية خرز وكورشية - اكسسوار - كوفيات شالات حريمى ملابس جاهزة - عطور- لوحات فنية ) كما تشارك مديرية التربية والتعليم بمنتجات غذائية ،وذلك بأسعار مخفضة وتم إفتتاح فعاليات المعرض بحضور رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ومديرتى وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام ومركز ديرب نجم.

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كما قامت مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية على هامش المعرض، للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي مجاناً فضلا عن تواجد عيادة متنقلة لأمراض النساء .

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الهدف من المعرض هو التعريف بمنتجات المرأة الريفية وتسليط الضوء عليها بالإضافة لخلق قناة تواصل مباشر بين النساء المنتجات في الريف وبين المستهلك وخلق روح التنافسية بين المنتجات لازدياد جودة المنتج وتنوعه فضلاً عن تمكين الأسر الريفية عن طريق دعم مشاريع النساء الريفيات.

الاسر المنتجة التضامن الاجتماعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المرأة الريفية بمحافظة الشرقية محافظ الشرقية محافظة الشرقية مديرية التربية والتعليم

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