«قومي المرأة» ينظم ندوتين عن مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة بجامعتي السويس وطنطا

في إطار حملة الـ 16 يوما

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ندوتين توعويتين بعنوان "مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة.. الحماية القانونية وأوجة الدعم" بجامعتي السويس وطنطا، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس تحت شعار "كوني".



وأشارت مديرة الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس شيماء نعيم - في تصريح اليوم /الخميس/ - إلى أنه تم خلال الندوتين إلقاء الضوء على محور الحماية بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 للقضاء على الظواهر السلبية داخل المجتمع، والتي تحول بين المرأة وبين المشاركة المجتمعية.



وأوضحت أنه تم إلقاء الضوء على جهود المجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف سواء البدني أو الجسدي أو النفسي أو التهديد والابتزاز الإلكتروني، والبعد الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية لمناهضته.

وأضافت أنه تم أيضا استعراض جهود المجلس وخدماته بمختلف المستويات، ودور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وتلقيه الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالسيدات.



ولفتت شيماء نعيم إلى أنه تم التأكيد على أهمية دور وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بجامعتي السويس وطنطا وما قدمته الوحدات من أنشطة خلال الفترة السابقة من ندوات وورش عمل.