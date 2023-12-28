محمد شرارة يعزف مقطوعة موسيقية رائعة على آلة الكمان..ويكشف تفاصيل علاقته بجده|فيديو

أبهر الفنان محمد شرارة حفيد المايسترو عطية شرارة المشاهدين بعزف مقطوعة موسيقية رائعة على آلة الكمان، و ذلك خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR".

محمد شرارة:بدأت العزف على الكمان في عمر الـ8 سنوات

وقال محمد شرارة، إن الموسيقى لا يوجد بها ممنوعات، لأنها تعد إبداعاً ، مؤكداً ان كل شخص يعبر عن الموسيقى بالطريقة التي يحبها،و يشعر بها، لن الأمر اهام أن يستطيع إيصال ما يشعر به للمتلقي.



وأضاف الفنان محمد شرارة، أنه بدأ العزف على الكمان وهو في عمر الـ8 سنوات، و كان يعيش مع جده المايسترو عطية شرارة منذ صغره، و تعلم منه العديد من الأشياء ، و كان يستمع إلى عزف جده دائماً.