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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد حالات الأمراض العقلية والانتـ.ــحار في إسرائيل

إسرائيل
إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن منتدى مديري مستشفيات الأمراض النفسية، بارتفاع عدد حالات الأمراض العقلية والانتحار في إسرائيل.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، دعا منتدى مديري مستشفيات الأمراض النفسية في رسالة لمراقب الدولة إلى إعلان حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أبلغت طهران أن لديها القدرة على مواصلة قتال إسرائيل لعدة أشهر.

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وأوضح عبد اللهيان، أن "الولايات المتحدة أرسلت إلينا رسائل مفادها أنها لا تريد توسيع الحرب.. ورددنا وقلنا لها إنه لا ينوي توسيعها، لكن أنتم من تفعلون ذلك”.

وأضاف: “لا يمكنك مقارنة حماس بداعش، حماس حركة تحرير.. المقاومة اليوم قوية وحزب الله والحوثيون يدعمون غزة”.

إسرائيل الامراض النفسية

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