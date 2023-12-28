ترامب يفجر مفاجأة بشأن موقف بايدن من حرب غزة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يحاول اللعب على جبهتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي مقابلة مع موقع “Just the News” الأمريكي، قال ترامب: “بايدن يحاول اللعب على جبهتين، وأعتقد أنه يفشل”.

وأضاف أن “هجوم 7 أكتوبر لم يكن ليحدث أبدًا لو كان رئيسًا للولايات المتحدة وليس بايدن”.

وفي وقت سابق، أقنع الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان؛ بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وكشفت الصحيفة في تقريرها الذي نُشر اليوم السبت، أن بايدن حذر نتنياهو من أن "مثل هذا الهجوم قد يثير حربا إقليمية أوسع".

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأمريكي حث رئيس الوزراء الإسرائيلي على وقف الضربة الاستباقية ضد حزب الله، التي كانت إسرائيل تخطط لها بعد أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.