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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

‎أنثى السنجاب.. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة

صدى البلد

حصدت أغنية "في منزل أنثى السنجاب.. دق دق الباب"، مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، هذا النجاح الكبير تقف خلفه سيدة مصرية بسيطة، لكنها نجحت في الدخول الى ملايين البيوت العربية وأثرت في قلوب الملايين من الأطفال و الكبار.


مؤلفة كلمات الأغنية هي مريم الكرمي وهي سيدة مصرية بسيطة تعيش في قرية صغيرة بأقصى جنوب مصر وتحديدا في كوم أمبو بمحافظة أسوان، وهي لم تكمل تعليمها بعد المرحلة الإعدادية، لكن إصرارها وحبها للعمل واللغة العربية والمعرفة كانوا بمثابة الوقود الحقيقي الذي دفعها لتثقيف نفسها بنفسها.


 وأوضحت مريم أنها أحبت الشعر طوال حياتها وكانت تكتب خواطر و أشعار للكبار و الصغار، و كانت تكتب أناشيد لأبنائها ، إلا أنها تخصصت في كتابة أغاني وأناشيد الأطفال قبل 5 سنوات.

وكشفت عن تفاصيل كواليس الأغنية وقالت "طلب مني تقديم أغنية تخلي الطفل حذر، يعني ما يأمنش لأي حد بسهولة" فجاءت لي الفكرة فجأة وكتبتها في الحال، و أنا أصلا أحب السناجب بالتحديد فكانت هذه الأغنية من نصيبهم ليكونوا أبطالها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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