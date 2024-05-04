مفاجأة.. محمد صلاح على رادار نادي إنجليزي كبير في انتقالات الصيف المقبل

فجرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل جناح ليفربول، محمد صلاح، وإمكانية رحيله عن الريدز في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية: آرسنال قد يحاول التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول في الصيف، حيث يريد ميكيل أرتيتا تدعيم مركز الجناح الأيمن لزيادة المنافسة بين اللاعبين"

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، لكن هناك شائعات حول بقائه أو رحيله عن الريدز رغم التأكيدات الأخيرة حول تفاؤل المسئولين باستمراره.