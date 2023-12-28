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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقصف مخيم البريج وسط غزة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يقصف مخيم البريج وسط قطاع غزة

كانت قالت سرايا القدس:" قصفنا تحشدا لجنود وآليات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في محور التقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بحدوث انفجارات قرب مدينة حيفا نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية لطائرة مُسيَّرة أطلقت من لبنان.

كانت قد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن سلاح الجو يشن هجوما على البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان بين بلدتي عيتا الشعب ورامية.
 

سرايا القدس الجيش الإسرائيلي مخيم البريج غزة

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