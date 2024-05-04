هل تزوجت؟.. مايا دياب تتحدث عن صورها بطرحة الزفاف.. فيديوجراف

نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها علي صفحتها الشخصية عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، مما أثار، تساؤلات الجمهور هل هذا زواج أم دعاية لفيديو كليب؟

مايا دياب تكشف حقيقة زواجها

وحلت مايا دياب ضيفة في برنامج “عرب وود” وكشفت عن حقيقة زواجها بعد أن تداول الكثير من الأخبار التى تفيد ذلك خلال الأيام الماضية بعد أن نشرت صورة لها وهى ترتدي طرحة الزفاف.

وقالت مايا دياب: “لا يوجد لدي نية للزواج خلال العام الجاري، ولكن من المحتمل أن تتخذ القرار خلال العام القادم ٢٠٢٥، وأنها لا يمكن أن تعتزل الغرام وأنها فى حال شعرت بوجود حب، ستتخذ قرار الزواج على الفور”.

وأحيت النجمة اللبنانية مايا دياب احتفالية ضخمة بالزمالك داخل “spine” بتجهيزات لايف عالمية وحضور كامل العدد، حضرت مايا بكامل أناقتها مرتدية فستان قصير خطف أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.