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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على قائمة المطلوبين.. روسيا تفتح قضية جنائية ضد الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، عن فتح قضية جنائية ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووضعه على قائمة المطلوبين.

وأضافت وزارة الداخلية الروسية:  “نوابًا أوكرانيين من البرلمان الأوكراني، ومدعيًا عامًا سابقًا ورجل أعمال أوكراني، بالإضافة إلى ناشط ومذيع تلفزيوني ضمن قائمة المطلوبين بتهم جنائية، وفقًا لقاعدة بيانات الوزارة”.

المدعي العام الأوكراني

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج المدعي العام الأوكراني السابق فيتالي ياريما ورجل الأعمال سيار كورشوتوف في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية. 

وهناك العديد من الأوكرانيين الآخرين المطلوبين، بما في ذلك القائد الأوكراني للمستشفى التطوعي جينادي دروزينكو، والمذيعة التلفزيونية يانينا سوكولوفا.

الاوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزارة الداخلية الروسية البرلمان الأوكرانى

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