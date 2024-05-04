هدف إمام عاشور الأفضل في الجولة الـ 20 بالدوري| تفاصيل

حصل إمام عاشور، لاعب الأهلي على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري، والذي سجله أمام الإسماعيلي.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك “رابطة الأندية تُعلن اختيار هدف إمام عاشور في مرمي الإسماعيلي هو الأفضل في الجولة الـ 20 من الدوري”.

هدف إمام عاشور في الإسماعيلي

وسجل إمام عاشور هدفه أمام الإسماعيلي في الدقيقة 57 بمهارة فردية رائعة داخل منطقة الجزاء، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بثنائية لهدف.

هذا ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، اليوم السبت، لحساب الجولة الـ21 ببطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساءً.