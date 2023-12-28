جامعة حلوان تعلن للطلاب تفاصيل المسابقة الدولية للابتكارات الهندسية

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، عن إطلاق المسابقة الدولية فى إصدارها الثالث للابتكارات العلمية والهندسية.

وأوضحت جامعة حلوان، أن هذه المسابقة تأتي تأكيدًا على اهتمام الجامعة بتشجيع مشاركة طلابها في الفعاليات والمسابقات المختلفة، لما لذلك من أثر بالغ في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وأوضحت الجامعة، أن مشاركة الطلاب فى المسابقة يأتي برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ودعت الجامعة الطلاب أصحاب الأفكار والابتكارات العلمية والهندسية، إلى الإسراع بتقديم مشاريعهم المبتكرة للمشاركة في المسابقة الدولية للعلوم الهندسية والابتكارات التي ستُعقد بكلية الدفاع الجوي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، بالقاهرة.



خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2024.

والموعد النهائي للتقدم للمسابقة 31 ديسمبر 2023 والتفاصيل متوفرة على الرابط الإلكتروني للمسابقة التالي https://iseic-adc.org

تأتي مشاركة الطلاب فى المسابقة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذ مدحت علام مدير الإدارة.

وشهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان أجواء حماسية شبابية من طلاب جامعة حلوان الذين يدعون جميعهم لمكافحة الفساد وذلك من خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد والتى أقيم بعنوان المهرجان السنوي التوعوي بمكافحة الفساد 2023 ".

برعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة حنان كمال مقرر اللجنة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

شهدت الاحتفالية حضورا مشرفا من وفد ممثل من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور علاء المصري، نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للدراسات العليا، والدكتور هاني شمس الدين حمودة مدير عام العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية، كما شهد لفيف من العمداء والوكلاء من مختلف الكليات، وقيادات ادارية، والطلاب

في كلمته الافتتاحية بمناسبة يوم مكافحة الفساد، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية التصدي للفساد بكافة أشكاله، مشددًا على ضرورة تطهير النفس وبناء جيل واعٍ يؤمن مستقبله وينتمي لوطنه.

ووجه رئيس جامعة حلوان رسالة للطلاب واتحادهم بضرورة الإيمان بالوطن ومعرفة الحقوق والواجبات، وعدم السماح لأحد بالمساس بمقدراتهم، داعيًا الجميع إلى العمل بجدية من أجل مصر.

كما استعرض الشيخ الدكتور هاني شمس الدين حمودة مدير عام العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية، ندوة توعوية بعنوان علاج الفساد من منظور الأديان، حيث يعد الفساد آفة المجتمع فالفساد يدمر جهود التنمية ويزيد الفقراء فقرا والأثرياء ثراء وتنعدم العدالة الاجتماعية، ويكبل كاهل الدولة بمزيد من الأعباء، فلا تقدم ولا ازدهار مع الفساد، بل ولا تنمية في ظل الفساد.

واوضح ان رسل الله عليهم الصلاة والسلام حثو البشرية بالإصلاح والنهي عن الفساد، فتبدأ قصة الصلاح والفساد من قبل خلق أبينا آدم عليه السلام، حيث تخوفت الملائكة من وجوده في الأرض ، فقد يأتي إليها هذا المخلوق فيفسد فيها، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إني جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فنجد ان رسل الله جميعا حذرو من الفساد وقاموا بمحاربته.