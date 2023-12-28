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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

افتتاح شارع الأشراف.. الأزهري يدعو 2 مليار مسلم لزيارة مراقد آل البيت بمصر

أسامة الازهري
أسامة الازهري

شارك الدكتور أسامة الأزهري، في احتفالية افتتاح شارع الأشراف ومزارات آل البيت بشارع الأشراف، حي الخليفة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونائب المحافظ الدكتورة جيهان عبد المنعم واللواء أ. ح شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية سابقا و الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.


وقال الأزهري خلال كلمته:  إن شارع الأشراف ليس فقط شارعًا يضم مراقد آل البيت، لكن فيه أكبر رموز أرض الكنانة الدالة على أن هذه الأرض جاذبة للأولياء وآل بيت النبي ﷺ.

وأشار إلى أن المئات والألوف من الصحابة الكرام  على أرض مصر،  حتى أن البهنسا وحدها فيها مراقد ما يزيد على 700 صحابي، أكبر تجمع للصحابة الكرام بعد البقيع.


وأوضح أن شارع الأشراف يمتد من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها إلى مسجد السيدة زينب بنت سيدنا علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء عميدة البيت النبوي في مصر، وما بين السيدة نفيسة والسيدة زينب يوجد عدد كبير ونادر الوجود من سادتنا آل البيت النبوي المعظم، ويمر هذا الشارع بمرقد سيدتنا رقية وسيدتنا عاتكة والإمام ابن سيرين و سيدي محمد الأنور، وجوهرة آل البيت النبوي مسجد سيدتنا السيدة سكينة بنت الإمام الحسين.

ونوَّه بأن هذا الشارع يمر بعدد من القباب التاريخية العريقة، قبة الأشرف ومرقد شجرة الدر، ومحطات تاريخية روحانية و نبوية كثيرة، واليوم نجتمع جميعا لتفرح أرض الكنانة مصر وشعبها الكريم بتعظيم آل البيت النبوي.

 
وتابع الأزهري: تعالوا إلينا مرحبا وأهلًا بكم زوارًا وسياحًا، على أرض الكنانة مصر في جولات روحانية لا مثيل لها إلا في هذا المكان، نوجه الدعوة لـ 2 مليار مسلم هنا مراقد آل البيت، هنا شارع الأشراف، هنا السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة رقية ومرقد الإمام الحسين والسيدة سكينة والنسل الشريف.

وأكد فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس في ختام حديثه أن مثل هذا العمل لا يمكن أن يصل إلى هذه الصورة إلا وقد بذلت فيه جهود عظيمة من الجنود البواسل القائمين على تنفيذ هذا العمل بدعوة كريمة من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ومؤسسة مساجد، برعاية وإشراف السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رأينا عظيم عنايته بهذه المراقد، وافتتاحه مسجد سيدنا الحسين والسيدة نفيسة، والعناية الفائقة بمسجد سيدتنا زينب، تحية إجلال للرئيس على العناية بخدمة مراقد آل البيت؛ لتكون حبلا وثيقا نتمسك به جميعا بيننا وبين الله.

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