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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي فلسطيني: مصر تسعى لتخفيف الضغط على الأشقاء بغزة بعدة طرق

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، محلل سياسي فلسطيني، إن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة ليس عقابا وإنما أذية مقصودة ومتعمدة لتغيير الوضع الديموغرافي وإقرار التهجير القسري، ومنذ بداية الحرب استشعرت الدولة المصرية خطورة ما تقوم به إسرائيل، ولذلك اتخذت عدة خطوات منها رفض تام وحاسم لملف التهجير القسري للفلسطينيين. 

حديث عن قطاع غزة 

وأضاف "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر حاولت تجريد الاحتلال الإسرائيلي من الأسلحة التي تستخدمها ضد الفلسطينيين مثل سلاح المجاعات، والإضرار بالوضع الصحي والاجتماعي وأصرت على إدخال المساعدات الإنسانية رغم الرفض الإسرائيلي، واستطاعت الوصول إلى 200 شاحنة يوميا وهذا هام جدا في الفترة الراهنة. 

وتابع أن مصر تعمل على تخفيف الضغط على الصحة الفلسطينية عن طريق استقبال المصابين، فضلا عن العمل على إقامة مخيمات لإيواء الفلسطينيين لحمايتهم من البرد في خان يونس وما إلى ذلك وهذا أمر هام يركز على تواجد الفلسطينيين داخل أراضيهم. 

واستكمل، أن إسرائيل سترضخ في النهاية بعملية توسيع المساعدات الإنسانية والتدخل المصري لمساعدة الفلسطينيين للبقاء في أراضيهم، للوقوف ضد المخطط الإسرائيلي للتهجير، موضحا أن إسرائيل تراهن على عدم اتفاق الفصائل الفلسطينية على كيفية إدارة قطاع غزة بعد الحرب ولذلك تسعى مصر إلى تقديم مبادرة تتضمن إيقاف الحرب عبر خطوات متسلسلة. 

غزة إسرائيل محلل سياسي فلسطيني ملف التهجير القسري قناة إكسترا نيوز الصحة الفلسطينية

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