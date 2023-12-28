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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: إسرائيل ستضع شروطا صعبة من أجل وقف إطلاق النار في غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور رامي القليوبي باحث سياسي، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي ستضع شروطا صعبة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن خيار إنهاء الحرب وارد، ولكن ربما ستضغط إسرائيل لنزع سلاح حماس، بينما تطالب الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار من أجل الإفراج على الرهائن، وربما يتم الوصول إلى نقطة تلاقٍ وحل وسط يتيح وقف إطلاق النار.

حديث عن الوضع في غزة 

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بالنسبة للتغيرات في المواقف الأوروبية وإبلاغ ماكرون نتنياهو بأهمية التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار، فإن هذا التغير طبيعي لأنه مع إطالة أمد الحرب أصبحت خسائر الحرب في ازدياد مستمر، وباتت تتعالى الأصوات المطالبة بإنهاء المرحلة الناشطة من الحرب على الأقل».

وتابع القليوبي: «هذا الأمر يذكرنا بما يحدث في الحالة الروسية الأوكرانية، حيث أدت إطالة أمد الحرب إلى تعالي الأصوات المطالبة بوقفها، وهناك إدراك بأنه لا توجد حرب تدوم إلى الأبد».  
 

غزة قطاع غزة وقف إطلاق النار الفصائل الفلسطينية باحث سياسي المواقف الأوروبية

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