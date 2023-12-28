عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتـ.ل زوجته وأطفـ اله الأربعة.. جريمة بشعة في فرنسا عشية عيد الميلاد

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

أفادت قناة “بي إف إم” الفرنسية، اليوم الخميس، بأن رجلاً اعتقل في منطقة باريس للاشتباه في قتـ ل زوجته وأطفـ اله الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر وعشر سنوات عشية عيد الميلاد، قد تم توجيه التهم إليه.

وقالت القناة الفرنسية: “اليوم الخميس، اتُهم أب يبلغ من العمر 33 عامًا يشتبه في أنه قتـ ل زوجته وأطفـ اله الأربعة في منزله في 24 ديسمبر في مو (مقاطعة سين إت مارن) بقتل زوجته وقاصرين تقل أعمارهم عن 15 عامًا”.

وفي الوقت نفسه، فهو متهم بمحاولة قتـ ل والده، الذي اعتقله ضباط إنفاذ القانون في منزله، حسبما أفادت قناة “بي إف إم” الفرنسية.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي، إن “المشتبه به لم يتمكن من تحديد الدافع للجريمة، في حين أفادت تقارير سابقة أن الجاني كان معروفا بالفعل لدى الشرطة بتهمة العنف المنزلي ويعاني من مشاكل عقلية.. وأثناء احتجازه، اعترف الرجل بجريمته وقال إنه “سمع أصواتا” تطالبه بالإيذاء”.

وقف دائم للنار.. فرنسا تكشف تفاصيل مكالمة ماكرون ونتنياهو

وسط قلق فرنسا من إطالة الحرب| اتصال بين نتنياهو وماكرون.. ما فحواه؟

وبحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”، فإن الحادث هو ثالث حادث قـ تل كبير يرتكبه آباء لأطفالهم في منطقة باريس خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي نهاية نوفمبر، جاء رجل إلى مركز الشرطة واعترف بقتل ثلاث بنات تتراوح أعمارهن بين 4 و11 سنة؛ وقبل شهر، قتل رجل آخر، وهو رجل درك، ثلاث بنات وانتحر.

فرنسا باريس عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

التفاصيل الكاملة لإنتقال عمر كمال للأهلي

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

موضوعات متعلقة

روسيا: اجتماع سري حول صيغة زيلينسكي للسلام بمشاركة دول غربية

إيران تكشف حقيقة تدخلها في الحرب ضد إسرائيل

إجراء عاجل من أمريكا ضد الحوثيين بعد الهجمات على السفن بالبحر الأحمر

كارثة على النظام الاقتصادي.. قرار أمريكي وشيك يهدد بتدمير الدولار

أقوي من تصور حماس .. جانتس: إسرائيل مستعدة للمرحلة التالية من الحرب

كييف روسية.. موسكو تستعد للإطاحة بـ زيلينسكي وحكومته

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على 65 مليون ملف عن خطط حماس|صور

بـ الهاون.. المقاومة الفلسطينية تدك مركز عمليات لقوات الاحتلال في غزة

ترشيحاتنا

أطنان مستخبية.. كيف عالجت مباحث ونيابة الجيزة تخزين 138 فدان بصل واحتكارها؟

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة في طقس الساعات المقبلة

قتـ.ل زوجته وأطفـ اله الأربعة.. جريمة بشعة في فرنسا عشية عيد الميلاد

روسيا: اجتماع سري حول صيغة زيلينسكي للسلام بمشاركة دول غربية

الصومال وأرض الصومال يستأنفان الحوار في جيبوتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

فيديو

تشكيل ناري للنادي الأهلي والتغييرات بالجملة| كولر يفاجئ الجميع

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ