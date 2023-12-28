قتـ.ل زوجته وأطفـ اله الأربعة.. جريمة بشعة في فرنسا عشية عيد الميلاد

أفادت قناة “بي إف إم” الفرنسية، اليوم الخميس، بأن رجلاً اعتقل في منطقة باريس للاشتباه في قتـ ل زوجته وأطفـ اله الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر وعشر سنوات عشية عيد الميلاد، قد تم توجيه التهم إليه.

وقالت القناة الفرنسية: “اليوم الخميس، اتُهم أب يبلغ من العمر 33 عامًا يشتبه في أنه قتـ ل زوجته وأطفـ اله الأربعة في منزله في 24 ديسمبر في مو (مقاطعة سين إت مارن) بقتل زوجته وقاصرين تقل أعمارهم عن 15 عامًا”.

وفي الوقت نفسه، فهو متهم بمحاولة قتـ ل والده، الذي اعتقله ضباط إنفاذ القانون في منزله، حسبما أفادت قناة “بي إف إم” الفرنسية.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي، إن “المشتبه به لم يتمكن من تحديد الدافع للجريمة، في حين أفادت تقارير سابقة أن الجاني كان معروفا بالفعل لدى الشرطة بتهمة العنف المنزلي ويعاني من مشاكل عقلية.. وأثناء احتجازه، اعترف الرجل بجريمته وقال إنه “سمع أصواتا” تطالبه بالإيذاء”.

وبحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”، فإن الحادث هو ثالث حادث قـ تل كبير يرتكبه آباء لأطفالهم في منطقة باريس خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي نهاية نوفمبر، جاء رجل إلى مركز الشرطة واعترف بقتل ثلاث بنات تتراوح أعمارهن بين 4 و11 سنة؛ وقبل شهر، قتل رجل آخر، وهو رجل درك، ثلاث بنات وانتحر.