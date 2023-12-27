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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط قلق فرنسا من إطالة الحرب| اتصال بين نتنياهو وماكرون.. ما فحواه؟

نتنياهو وماكرون
نتنياهو وماكرون

بحث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحرب المستمرة في غزة وهجمات مليشيا الحوثيين المتكررة على السفن في البحر الأحمر.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب نتنياهو إنه تحدث هاتفيًا مساء اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقش معه الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن، والمناوشات عبر الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني والحرب المستمرة في غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيانه أن رئيس الوزراء شكر ماكرون على مشاركة فرنسا في الدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر، واستعدادها للمساعدة في إعادة الأمن إلى الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ولفت إلى أن نتنياهو أطلع ماكرون أيضا على الحرب في غزة لتدمير حماس وجهود إسرائيل لإعادة الرهائن المتبقين.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن باريس تشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل أنها ستكثف وتطيل القتال ضد حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في غزة.

وكررت الوزارة بقوة دعوتها إلى هدنة فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، منددة بالقصف الممنهج الذي خلف مجددًا العديد من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة.

الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو ماكرون غزة إسرائيل هدنة فورية حماس

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