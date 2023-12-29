بابا نويل والورد البلدى.. أحدث تقليعات الكريسماس في دمياط|شاهد

استعدت كافة محلات الورد بدمياط، لاستقبال الاحتفالات بالعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

الاستعداد للكريسماس

بدأت المحال بالتجهيزات لبوكيهات الورد حيث كان المميز في الاحتفال هذا العام هو الإقبال على شراء باقات الورد وبها بابا نويل وكذلك شجرة الكريسماس باحجامها المختلفه.

شجرة الكريسماس وبابا نويل

من جانبه أكد محمد المرجاوى، مالك احد محال الزهور بدمياط، أن الإقبال على شراء الورد البلدى وأنواع أخرى مختلفة من للورد في مناسبات عديدة بدمياط أهمها الكريسماس وأعياد الميلاد، فالدمايطة يحرصون على شراء الورد البلدى للتهادى فيما بينهم.

السيدات يفضلون الورد البلدى

أشار إلى أن خلال الاستعداد للإحتفالات الكريسماس يتم التجهيز سواء بإحضار الورد أو بابا نويل او شجرة الكريسماس بأحجامها المختلفة لتزيين باقه الورد، فالغالبية من المواطنين يفضلون تزيين باقة الورد بشجرة الكريسماس الصغيرة وبابا نويل.

وأوضح أن فئة الشباب هم أكثر الفئات اقبالا على شراء الورد في المناسبات المختلفه وكذلك السيدات يحرصن على شراء الورد البلدى وتزين باقه الورد ببابا نويل وشجر الكريسماس.

https://fb.watch/paCKenvpwr/?mibextid=9R9pXO