أستاذ اقتصاديات الصحة: المواطن يعتبر الطبيب اللي مش بيكتب مضاد حيوي مبيعرفش حاجة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة والسياسات الصحية وانتشار الأوبئة جامعة عين شمس، إن سوء استخدام المضادات الحيوية تسبب في وجود أجيال جديدة من الميكوربات عندها مناعة من المضادات الحيوية، وهناك توقعات تشير إلى أنه في عام 2050 عدد وفيات الأشخاص حول العالم من "سوبر بكتيريا" حوالي 10 ملايين.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، أننا بحاجة إلى تغيير السياسات، وترشيد الأطباء في العيادات الخاصة والمستشفيات لاستخدام المضادات الحيوية، وأيضًا نحتاج سن قوانين تجرم صرف الصيدليات المضاد الحيوي بدون روشتة طبيب.



لفت إلى أن تغيير السياسات في مصر بشأن استخدام المضاد الحيوي صعبة بسبب تعدد الأطراف المختصة، مثل نقابات وهيئة دواء وبرلمان ووزارة الصحة، لكن هناك تضافر للجهود وتم إنجاز المرحلة الأولى من وضع هذه السياسات، وكانت أولها أن نعرف حجم المشكلة، وتم بالفعل وضع آلية لرصد المضاد الحيوي المصروف لمواطنين خلال شهرين، ووجدنا أن هناك 16 ألف استخدام للمضاد.

استخدام المضاد



وتابع: "عاوزين نوصل لوضع قانون لتنظيم استخدام المضاد الحيوي في الصديليات وعند الأطباء، وتوعية للمواطنين أيضًا، لأن الأشخاص بالنسبة ليهم لو الروشتة مفيش فيها مضاد حيوي ممكن يتخانق مع الطبيب، ويبقى الطبيب في نظره مبيعرفش حاجة".

📸 شاهد هذا الفيديو على فيسبوك

https://www.facebook.com/share/v/4K89tRbwE47M4L5d/?mibextid=VswTDb