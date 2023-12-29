أبو الدهب: برونزية الأهلي بالمونديال ليست إنجازا كما يروج البعض

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدم مباريات رائعة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في السعودية.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أداء فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية كان موفقاً جداً ولكن الفوز بالمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية ليس إنجاز كما يروج البعض".

وتابع:"فوز فريق الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر دفعة معنوية قوية للاعبي القلعة الحمراء بعد التتويج بالميدالية البرونزية ".