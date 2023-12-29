درس ليك .. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لابنه مصطفى

وجه الإعلامي أحمد شوبيررسالة شديدة اللهجة لابنه مصطفى بعد فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري امام فيوتشر.

وكتب شوبيرعبر حسابه بموقع فيسبوك :اللي حصل ده يا شوبير درس ليك .. وكان لازم تذاكر عمر السعيد عشان عملها قبل كدة ... وأنا مش هابقي قاسي عليك ... أحمد شوبير ودرس خاص لحارس الأهلي💣👇



وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.