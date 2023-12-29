ولسه .. أول رد فعل من إمام عاشور بعد الفوز بالسوبر المصري

حرص نجم الأهلي إمام عاشور على تهنئة جمهور الأهلي بعد الفوز بالسوبر المصري أمام فيوتشر .

ونشر إمام عاشور صورة له بالكأس و النظارة، وعلق قائلا :مبروك جمهور النادي الاهلي♥️🦅🦁 أول بطولة ولسه إن شاء الله.



وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.