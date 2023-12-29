الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة العنود بنت سعود آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي ، اليوم الجمعة، في بيان وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود.

وكتب الديوان الملكي السعودي في البيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة / العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود"،

وستقام الصلاة عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون