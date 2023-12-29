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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة العنود بنت سعود آل سعود

صدى البلد

أعلن الديوان الملكي السعودي ، اليوم الجمعة، في بيان وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود. 

وكتب الديوان الملكي السعودي في البيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة / العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود"، 

وستقام الصلاة عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

الديوان الملكي السعودي الديوان الملكي الأميرة العنود بنت سعود السمو الملكى إنا لله وإنا إليه راجعون جامع الإمام تركي بن عبدالله

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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة العنود بنت سعود آل سعود

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