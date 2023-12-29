صحيفة عبرية: 2023 عام المصيبة في إسرائيل ونتنياهو أسوأ زعيم بتاريخ اليهود

وصفت صحيفة هآرتس العبرية عام 2023 بأنه “عام الكارثة أو المصيبة في إسرائيل وأن عام 2023 سيذكر إلي الأبد باعتباره عام المصيبة الكبرى.

وأضافت هآرتس أن بنيامين نتنياهو سيتم ذكره إلى الأبد باعتباره أسوأ رئيس وزراء في التاريخ. ومؤخراً كتب عنه توماس فريدمان، أبرز صحفي في العالم: "إن إسرائيل لديها أسوأ زعيم في تاريخها ـ وربما في التاريخ اليهودي كله".

ومع مرور العام، أصبحت عواقب قيادة نتنياهو واضحة بشكل متزايد، وبلغت ذروتها في سلسلة من الأزمات التي هزت الاحتلال حتى النخاع. وكانت الكارثة متعددة الأوجه، شملت أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية، جعلت المجتمع الإسرائيلي يتصارع مع تداعيات قرارات زعيمهم.

أحد أبرز الإخفاقات الصارخة لقيادة نتنياهو كان على الساحة الدولية. وأدت أخطائه الدبلوماسية إلى توتر العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين وعزل إسرائيل في عالم مترابط بشكل متزايد. وتدهورت العلاقة التي كانت قوية ذات يوم مع الولايات المتحدة، حيث اصطدم نهج المواجهة الذي اتبعه نتنياهو مع الأعراف الدبلوماسية للمجتمع الدولي. كما أدت الاتهامات باتخاذ قرارات أحادية الجانب وعدم التعاون في القضايا الإقليمية إلى زيادة تشويه سمعة إسرائيل.

سيكون عام 2023 محفورًا إلى الأبد في الذاكرة الجماعية لإسرائيل باعتباره زمن الحساب، وهي الفترة التي دفعت فيها عيوب القيادة الأمة إلى حافة الهاوية. وتعد هذه الكارثة بمثابة تذكير صارخ بالتأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه زعيم واحد على مصير أي بلد.