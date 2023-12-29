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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود مسلم: حكومة بنيامين نتنياهو ستسقط بمجرد انتهاء الحرب.. فيديو

محمود مسلم
محمود مسلم

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن القيادة المصرية وكل الدولة المصرية والشعب المصري والقيادات الفلسطينية والشعب الفلسطيني ترفض التهجير حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية.

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محمود مسلم: المقترح المصري هدفه الرئيسي الوصول لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

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محمود مسلم : المقترح المصري قدم رؤية كاملة لإنهاء الحرب في غزة

وأضاف الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التقارب الفلسطيني الفلسطيني في أفضل حالاته من أي فترة مضت، حيث يذكر لمصر أنها تبنت فكرة تقارب الفلسطينيين خلال العامين الماضيين على نحو كبير، فأصبح هناك حد أدنى من التوافق بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية وغيرها، وكل ذلك يصب في صالح المقترح الإطاري. 

 

وأوضح أن  المبادرة المصرية عبارة عن 3 مراحل وتضمن الإفراج عن الأسرى ووقف كامل لإطلاق النار والتفاوض عن الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم حماس مقابل أسرى فلسطينيين بشكل كبير مع تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية وبتوافق فلسطيني فلسطيني.

 

وأشار إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو ستسقط بمجرد انتهاء الحرب، مشددًا على أنها يجب دفع ثمن الجرائم التي اقترفتها، ومؤكدًا أنه لا يوجد أي أطروحات خاصة بالتهجير. 
 

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