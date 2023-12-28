محمود مسلم : المقترح المصري قدم رؤية كاملة لإنهاء الحرب في غزة

أكد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تنتظر ردود الطرف الفلسطيني والإسرائيلي حول مبادرتهما لإنهاء الحرب، مشيرا إلى ان القضية الفلسطينية أصبحت تؤرق ضمير وشعوب العالم.

وقال مسلم، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المقترح المصري قدم رؤية كاملة لإنهاء الحرب، مؤكدا أن هذا المقترح سيعمل على مطالب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

تحقيق الهدنة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب أن تتبنى السلطة الفلسطينية المبادرة المصرية لإنهاء الحرب، مؤكدا أن الرهائن لن يعودوا إلا بعد تحقيق الهدنة.