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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود مسلم: مصر تسعى لحل شامل بجميع المراحل للأزمة في غزة.. فيديو

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، إن مصر قدمت مقترح إطاري لحل الأزمة في قطاع غزة على 3 مراحل.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مصر لم تطرح تشكيل حكومة على الأطراف المعنية لكنها أكدت على أن الحكومة سيتم تشكيلها بتوافق فلسطيني فلسطيني".

 

وأشار الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ،: "مصر تسعى لحل شامل على جميع المراحل للأزمة في قطاع غزة"، موضحا: "على أمريكا الضغط على إسرائيل لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة".

 


وأكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ،: "مصر هي الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية".

غزة

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