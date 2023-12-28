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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش المقترح القطري لوقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

أفادت القناة الـ12 العبرية، أن مجلس الحرب الإسرائيلي الذي سيجتمع الليلة، سيناقش المقترح القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن المبادرة القطرية المذكورة تختلف عن المقترحات السابقة التي رفضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو حركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا لمجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة ملف حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، ستعقد حكومة الحرب اجتماعا الليلة لمناقشة خطتها بشأن من تريد إسرائيل أن تدير غزة بعد الحرب.

وأضافت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجل المناقشة، ما أثار غضب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تقول إن الفشل في التخطيط لمن سيحكم غزة بعد الحرب سيؤدي إلى تورط الجيش الإسرائيلي في القطاع إلى أجل غير مسمى.

ولم يقدم نتنياهو سوى تفاصيل ضئيلة حول ما يود رؤيته، مكتفيا بتأكيداته على أن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بحكم غزة وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحتفظ بالسيطرة الأمنية الشاملة على القطاع.

ويأتي اجتماع الليلة بعد أيام من عودة كبير مساعديه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر من واشنطن، حيث ناقش الأمر مع كبار مسؤولي بايدن، في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على تل أيبب لتقليص قتالها والاستعداد للمرحلة التالية من الحرب.

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