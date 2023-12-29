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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود مسلم: المقترح المصري هدفه الرئيسي الوصول لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، إن المقترح المصري هدفه الرئيسي الوصول لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المرحلة الأولى من المقترح المصري تنص على هدنة إنسانية في قطاع غزة".

 

وأشار: "ما يحدث في قطاع غزة هز ضمير العالم كله"، موضحا: "النجاح الوحيد لإسرائيل في حرب غزة بقاء نتنياهو على مقعده".

 

وأكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية جذبت تعاطف شباب مصر والعالم بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

محمود مسلم

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