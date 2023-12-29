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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

صدى البلد

قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت نحو 20 فلسطينيا بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، شابين من مخيم الأمعري في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معتز الشني، وأحمد أبو كويك، وذلك عقب دهم منزليهما في المخيم، وتفتيشهما. 

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من داخل مركبة إسعاف في مخيم الفارعة بعد إصابته برصاصة في اليد.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى مشارف مخيم النصيرات من الجهة الشرقية بعد اقتحام مخيم البريج منذ عدة أيام.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الدبابات الإسرائيلية تمركزت خلف محطة وقود أبو عاصي التي تقع مقابل مدخل مخيم النصيرات، مؤكدين أن المنطقة هناك خالية من أي تواجد للمدنيين.

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