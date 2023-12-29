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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطرق الخارجية في القصير تعمل بشكل طبيعي رغم الأمطار الغزيرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكد مركز عمليات البحر الأحمر اليوم أن جميع الطرق الخارجية التي تربط مدينة القصير بالمدن المجاورة تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة صباح اليوم الجمعة.

وحذر المركز قائدي السيارات بتوخي الحذر خلال القيادة، خاصةً في ظل التقلبات الجوية، مؤكدًا أن شركة المياه تقوم بجهود كبيرة لإزالة آثار مياه الأمطار. وكانت مدينة القصير شهدت هطول أمطار غزيرة، حيث تم تحرك سيارات شركة المياه لسحب المياه المتراكمة على مختلف الطرق.

 

وفي سياق متصل، صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتوقعاتها بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق جبال البحر الأحمر، وخفيفة على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس، مع احتمالية امتدادها إلى القاهرة الكبرى.

 

وفي هذا السياق، شدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على ضرورة الاستعداد القصوى والالتزام بالخطة المعدة لمواجهة الأمطار. حث حنفى على التواصل الفعّال بين جميع الجهات المعنية ومركز عمليات المحافظة لضمان التحرك السريع لإنقاذ حياة المواطنين والتعامل الفعّال مع أي طارئ.

 

البحر الأحمر عمليات البحر الأحمر سواحل مدينة القصير حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية

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