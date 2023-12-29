خلال الـ 24 ساعة.. استشهاد 187 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي

أفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الجمعة، بإستشهاد 187 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت نحو 20 فلسطينيا بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، شابين من مخيم الأمعري في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معتز الشني، وأحمد أبو كويك، وذلك عقب دهم منزليهما في المخيم، وتفتيشهما.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من داخل مركبة إسعاف في مخيم الفارعة بعد إصابته برصاصة في اليد.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى مشارف مخيم النصيرات من الجهة الشرقية بعد اقتحام مخيم البريج منذ عدة أيام.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الدبابات الإسرائيلية تمركزت خلف محطة وقود أبو عاصي التي تقع مقابل مدخل مخيم النصيرات، مؤكدين أن المنطقة هناك خالية من أي تواجد للمدنيين.