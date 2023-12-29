التعليم تنفي تأجيل امتحانات نصف العام 2024 بعد ظهور متحور كورونا الجديد

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر .

ونفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم كل ما يقال بشأن تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر قرارا بتأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، نظراً لعدم تلقيه أي تعليمات تشدد على ذلك من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء .

وأضاف المصدر ، أن أي إجراءات استثنائية طارئة تتعلق بالوضع الوبائي في مصر ، لا يملك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذها إلا بعد صدور توصيات رسمية من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة .

وأكد المصدر ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحذر جميع الطلاب وأولياء الامور من خطورة الانسياق وراء شائعات تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، مشدداً على ضرورة الإلتزام فقط بالبيانات الرسمية التي سيتم الاعلان من خلالها عن أي إجراءات استثنائية طارئة في حالة ما اذا تطلب الأمر ذلك حفاظا على صحة الجميع .

إجراءات إحترازية في المدارس

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحاته لموقع صدى البلد ، أن نظرا لعدم إعلان وزارة الصحة ولجنة إدارة الازمات بمجلس الوزراء عن وجود أي خطورة على الطلاب من عقد امتحانات نصف العام 2024 بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات نصف العام 2024 في موعدها وفقا للجداول المعلنة في جميع مديريات التربية والتعليم ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية العادية المعتادة في المدارس طوال فترة امتحانات نصف العام 2024

وأصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب والمعلمين في المدارس خلال فترة امتحانات نصف العام 2024

وشملت التعليمات التي تلقتها مدارس محافظة الجيزة ما يلي :

تعقيم المدارس يوميا خلال فترة الامتحانات

توعية الطلاب بالسلوكيات الصحية بالمدارس وتجنب الاختلاط

مخاطبة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات

الحرص على التباعد الجسدي بين الطلاب اثناء الامتحانات

يتم التنبيه على اولياء امور الطلاب بإحضار ادوات شخصية لكل طالب (كمامة ومطهر)

ابلاغ الزائرة الصحية عن اي حالات مرضية تصيب الطلاب للتعامل معها

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول امتحانات نصف العام 2024 وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ .

يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب النقل الإعدادي وما يعادله (المهنية ، والرياضية ، الصم ، المكفوفين) من الثلاثاء ٩ يناير حتى الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ .

في حين يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الاربعاء ١٧ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

أما عن جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب النقل للتعليم الثانوي فيبدأ من الأحد ١٤ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة ، لطلاب النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢٤

وفي إطار الاعلان عن جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لجميع الصفوف الدراسية ، أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ( ٢ ، ٣ يناير ) ، كما سيتم امتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل إدارة تعليمية .

ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ثبوت إصابة مواطنين متحور كورونا الجديد JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث إن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، كما أكدت أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ولا تزال الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.