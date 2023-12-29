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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب النابغين الحاصلين على منح دراسية جامعية

طلاب
طلاب

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب النابغين الحاصلين على منح دراسية جامعية ممولة بالكامل من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة، بالشراكة مع 9 جامعات مصرية متميزة (أسيوط، الجلالة، زويل للعلوم والتكنولوجيا، العلمين الدولية، المنصورة، المصرية اليابانية، المنصورة الجديدة، الملك سلمان الدولية، النيل الدولية).

وأكد الوزير أن هذه المنح الدراسية تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم المبتكرين والنوابغ، وتوفير الفرص التعليمية المتميزة لهم، بما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة عالميًّا.

من جانبه، أكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إن هذه المنح تأتي في إطار برنامج GSS، وتغطي المصروفات الدراسية بالكامل مدة الدراسة (4 أو 5 سنوات حسب البرنامج الدراسي)، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الطلاب الفائزين بناءً على معايير، منها القدرات الإبداعية، والمهارات الشخصية، وقد اشتملت الاختبارات التي أجريت على اختبارات ذكاء وقدرات وإبداع ومهارات شخصية.

وأضاف د.ضياء خليل أن هذه المنح الدراسية ستمنح الطلاب الفرصة للحصول على تعليم متميز في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا؛ مما سيسهم في إعدادهم ليكونوا مساهمين فاعلين في مسيرة التنمية في مصر.

وأعربت د.نانسي نجيب مدير برنامج GSS عن سعادتها بالطلاب الفائزين، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية، مؤكدة أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يسعى دائمًا إلى دعم المبتكرين والنوابغ في مصر، وتوفير الفرص التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم وتطوير قدراتهم، داعية جميع الطلاب إلى متابعة أخبار صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ للتعرف على الفرص المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عبر الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

https://www.facebook.com/isfegy?mibextid=hIlR13

 

 

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